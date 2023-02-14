"Не думаю, что украинцы сломаются". Американский генерал заявил, что ВСУ не отступят из Бахмута
Глава Объединенного комитета начальников штабов НАТО генерал Марк Милли прогнозирует, что украинские силы не будут отступать из Бахмута.
Об этом высокопоставленный военный сказал на пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайна".
"Наиболее динамичное смещение линии фронта в обе стороны в целом происходит в районе Бахмута. Украинцы меняются, они воюют в обороне; россияне, прежде всего группа "Вагнера", атакуют. Я бы описал это как крайне затяжную битву на истощение с очень высоким уровнем потерь, особенно с российской стороны", - отметил Милли.
Американский генерал добавил, что битва за Бахмут происходит без "хитроумных маневров", это "просто череда атак, много артиллерийского огня с крайне высоким уровнем потерь в этом конкретном районе".
"Сколько это будет продолжаться, сказать трудно. Это продолжается уже несколько недель, и я считаю, что будет продолжаться, пока россияне смогут продолжать. Я не думаю, что украинцы просто сломаются и проиграют, они будут продолжать бой", - сказал Милли.
Ранее подобную мысль высказал и заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко. Он заявил, что в городе организована многоэшелонированная оборона и его не собираются сдавать.
При этом в Белом доме считают, что оккупация Бахмута россиянами, если таковая случится, не будет иметь стратегического влияния на ход войны в Украине.