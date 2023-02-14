Глава Объединенного комитета начальников штабов НАТО генерал Марк Милли прогнозирует, что украинские силы не будут отступать из Бахмута.

Об этом высокопоставленный военный сказал на пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайна".

"Наиболее динамичное смещение линии фронта в обе стороны в целом происходит в районе Бахмута. Украинцы меняются, они воюют в обороне; россияне, прежде всего группа "Вагнера", атакуют. Я бы описал это как крайне затяжную битву на истощение с очень высоким уровнем потерь, особенно с российской стороны", - отметил Милли.

Американский генерал добавил, что битва за Бахмут происходит без "хитроумных маневров", это "просто череда атак, много артиллерийского огня с крайне высоким уровнем потерь в этом конкретном районе".

"Сколько это будет продолжаться, сказать трудно. Это продолжается уже несколько недель, и я считаю, что будет продолжаться, пока россияне смогут продолжать. Я не думаю, что украинцы просто сломаются и проиграют, они будут продолжать бой", - сказал Милли.

Ранее подобную мысль высказал и заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко. Он заявил, что в городе организована многоэшелонированная оборона и его не собираются сдавать.

При этом в Белом доме считают, что оккупация Бахмута россиянами, если таковая случится, не будет иметь стратегического влияния на ход войны в Украине.