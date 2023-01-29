Евгений Пригожин не руководит штабом ЧВК "Вагнер" - он выполняет лишь медийную функцию.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Ключевая функция Пригожина – медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, не возглавляет штаб", – сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что главная задача Пригожина – обеспечить финансирование ЧВК.

Ранее "Страна" уже подробно рассказывала, что из себя представляет ЧВК "Вагнер". Пригожин не является ни реальным военным командиром "Вагнера", ни источником его финансирования.

Деньги идут из разных источников по распоряжению российских властей, а командование ЧВК осуществляет бывший командир 700-го отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной бригады спецназначения ГРУ Генштаба ВС РФ, подполковник в отставке Дмитрий Уткин, известный под позывным "Вагнер".

Кроме того, на днях Financial Times вышел материал о транснациональном бизнесе куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Сообщается, что он управляет транснациональной горнодобывающей компанией, которая, по данным правительства США, занимается добычей золота, алмазов, нефти и пиломатериалов в Сирии, Судане и Центральноафриканской Республике.