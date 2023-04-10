Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление "происходит каждый день", поэтому не нужно ждать "волшебных дат".

Об этом он написал в Twitter.

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем русских оккупантов. Информационный ажиотаж не в пользу планов сил обороны Украины" - написал он.

Ранее куратор ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что украинские войска пойдут в атаку тогда, когда просохнет почва и придет западная бронетехника.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправится в Канаду, чтобы просить оружие и технику для контрнаступления.

Война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 410-го дня войны. Россияне все больше направляют в Бахмут на помощь "Вагнеру" подразделений регулярной армии. В частности десантников. Сейчас в Бахмуте сырая погода и распутица. Украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи. При этом не все поставки оружия для украинских контрударов идут по плану. План по снарядам для Украины, который ЕС принял почти месяц назад, пока не заработал.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.