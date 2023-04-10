Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь предрекает скорое наступление украинской армии, для чего ВСУ, по его словам, уже собрали около 200 - 400 тысяч человек.

Соответствующее заявление Пригожина публикуют Telegram-каналы.

Как считает куратор ЧВК "Вагнер", украинские войска пойдут в атаку тогда, когда просохнет почва и придет западная бронетехника.

Напомним, Пригожин в середине марта уже предсказывал скорое наступление ВСУ сразу по пяти направлениям силами в 200 тысяч человек.

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