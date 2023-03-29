Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется по нескольким направлениям и оно может состояться в апреле-мае, но сроки зависят от погоды.

Об этом Резников заявил, отвечая на вопрос ERR о том, когда можно будет увидеть переданные от союзников танки Leopard на фронте.

"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже это планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле-мае мы наступление увидим", - сказал Резников.

Он также заявил, что Украина уже получила танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши.

Напомним, в США также ждут контрнаступления Украины, когда "условия для маневрирования улучшатся".

Ранее Украина уже получила танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши.

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