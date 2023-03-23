Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир.

Такое заявление сделал президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего Валерия Залужного Дэн Райс в интервью НВ.

Комментируя потери РФ в Украине, он сказал, что "Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия".

По его оценкам, президент России Владимир Путин совершает промах за промахом, нарушая все принципы войны.

"Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян", – пояснил Райс.

Он привел данные, согласно которым сейчас ВСУ ликвидируют около 25 тысяч российских военных в месяц, и примерно такими будут цифры вражеских потерь за март. Еще около 75 тысяч военных из РФ были ранены.

Советник главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что сегодня на фронте уничтожаются все лучшие подразделения российской армии.

"Ужасное время для атаки. Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной Украина будет иметь очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", – подчеркнул Райс.

Райс – американский ветеран боевых действий, советником Залужного он стал прошлой весной.

Ранее Алексей Арестович говорил, что начиная с середины апреля Украину ждут "хорошие новости, приближающие победу".

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка контрнаступления.