Командующий Сухопутных войск Александр Сырский намекнул на то, что ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Бахмутом.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Основными силами России на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнер". Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - заявил Сырский в своем телеграм-канале.

Отметим, что ранее у "Вагнера" заявляли о якобы концентрации сил ВСУ для контрудара на Бахмутском направлении.

Другие источники (в том числе западные) этой информации пока не подтверждали. Известно только, что украинские силы проводят локальные контратаки, чтобы оттеснить противника от жизненно важных трасс.

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