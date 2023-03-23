ВСУ отбили 83 атаки врага, россияне продолжают наступать у Бахмута - сводка Генштаба
Генштаб ВСУ утром в четверг, 23 марта, опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что за сутки ВСУ отбили 83 атаки на восточном участке фронта.
Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.
Так, на Купянском и Лиманском направлениях атаки были отбиты в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское. На Бахмутском направлении - в Бахмуте, Богдановке и Предтечино.
"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в Бахмуте, Богдановке и Предтечино", - сообщает Генштаб.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях атаки отбиты у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердычи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа.
Напомним, по данным разведки Британии, наступление РФ в районе Бахмута ослабевает, ВСУ проводят контратаки.
Также мы писали о том, что Зеленский посетил позиции ВСУ под Бахмутом, пообщался с военными и вручил им награды.