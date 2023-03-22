В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 22 марта. Сообщается, что армия России атакует под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой и обстреливает Запорожье.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает попытки захватить Бахмут – самые тяжелые бои идут в южной и северной частях города. Также ВСУ круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне пытаются захватить Авдеевку и Марьинку. Наступали в районах Новокалиново, Степного, Бердичей, Авдеевки, Ласточкино, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы, но безуспешно. На Купянском и Лиманском направлениях российская армия безуспешно наступала в районах Макеевки и Белогоровки. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и 41 авиаудар (в т. ч. 21 БПЛА типа "Шахед-136", 16 из которых были сбиты). Также они совершили более 30 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.

Ранее мы писали, что в ночь на 22 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине с помощью иранских дронов.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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