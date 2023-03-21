В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 21 марта.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное в вечерней сводке:

1. На Бахмутском направлении армия РФ продолжает попытки взять Бахмут. ВСУ отбили многочисленные атаки в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки и в северной части Бахмута.

2. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях отбиты атаки россиян в районах Новобахмутовки, Красногоровки, Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы.

3. На Купянском и Лиманском направлениях российская армия наступала в районах Масютовки, Новоселовского, Белогоровки, Верхнекаменского. По данным Генштаба ВСУ, успеха не имела.

4. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

5. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений.

6. Армия РФ нанесла 4 ракетных и 24 авиаудара, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.

7. Авиация ВСУ нанесла 5 ударов.

8. Российское командование агитирует солдат-срочников ВС РФ подписывать контракты. Тех кто соглашается планируют отправить на войну в Украину в августе.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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