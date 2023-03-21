21 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, в Азовском – один. Из них ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины в Facebook.

В Средиземном море находится семь вражеских кораблей, из них три носителя "Калибров" общим залпом до 20 ракет.

За сутки по оккупированному Керчь-Еникальскому проливу прошли в сторону Азовского моря 20 судов, из них 3 шли из Босфора, а в сторону Черного - 9 судов, из них 2 продолжили движение в направлении Босфора.

Напомним, что 16 марта российские военные увеличили группировку носителей "Калибров" в Черном море до 5, однако впоследствии она сокращалась: 17 марта – 4, 18 марта – 3, 19 марта – 2 корабля-ракетононосителя. 20 марта в Черном море было 9 вражеских кораблей, из них ни одного носителя "Калибров".

20 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в результате взрыва во временно оккупированном г.Джанкой в Крыму были уничтожены крылатые ракеты "Калибр НК" российских захватчиков во время их транспортировки по железной дороге.