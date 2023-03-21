В Крыму отрицают, что в Джанкое был нанесен удар по составу с "Калибрами", о чем вчера заявило Главное управление разведки Минобороны (ГУР) Украины.

Об этом заявил советник "главы" Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков в соцсети.

Он назвал заявления об уничтожении "Калибров" "влажными мечтами".

"Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель", - утверждает Крючков.

Также он публикует фото беспилотников.

Напомним, вчера вечером назначенные РФ "власти" Крыма заявили о работе ПВО в Джанкое.

В то же время главное управление разведки Минобороны Украины заявило, то в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

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