Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Чем наносились удары, не сообщается.

Ранее "власти" Джанкоя сообщили, что полуостров атаковал беспилотник, в результате чего пострадали магазин, частный дом и один человек. Аксёнов заявил, что "отработало ПВО".

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о новой тактике россиян и влиянии на войну FPV-дронов.