Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений.

Об этом сообщают назначенные РФ "власти" города.

Источники "Страны" в СБУ подтвердили, что в результате взрыва автомобиля в Мелитополе был убит местный бизнесмен Иван Ткач.

По информации СБУ, он был назначен россиянами руководить транспортом в городе.

Ранее сообщалось, что Ткачу принадлежит одна из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя.

Российские "власти" заявили, что подрыв был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства, сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

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