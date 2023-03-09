Вслед за Службой безопасности Украины на сообщение о подготовке покушения на руководство непризнанного Приднестровья отреагировали в Офисе президента.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас идет третий этап попыток России атаковать Молдову.

Об этом Подоляк сказал в своем видеообращении в четверг, 9 марта.

По его словам, первый этап - сообщение о "вторжении Украины в Приднестровье", второй - попытка устроить переворот в Кишеневе, третий - фейковое обвинение Украины в подготовке теракта в Приднестровье.

"Все предсказуемо и все вранье", - заявил Подоляк.

Напомним, сегодня в Приднестровье заявили о попытке покушения на главу "республики" Вадима Красносельского и обвинили в нем Украину. В СБУ обвинение Приднестровья назвали чушью.

Ранее РФ заявляла о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье. В правительстве Молдовы назвали это ложью и спекуляциями. В МИД Украины обвинения РФ также назвали фейком.

Кроме того, вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что у Украины с Кишиневом нет договоренностей насчет военной операции в Приднестровье.