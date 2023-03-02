В Главном управлении разведки обвинили РФ в нагнетании обстановки вокруг Молдовы и Приднестровья и назвали две цели этого.

Об этом сообщает ГУР в своем Telegram-канале.

Представитель ГУР Андрей Черняк отметил, что среди целей РФ - отвлечь внимание от войны в Украине и продемонстрировать российскому народу "какие-то победы".

"Они не добились никакого результата в своей так называемой "специальной военной операции". Поэтому им нужно демонстрировать любые победы для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию как "мир за них", "народ "Молдавии за нас", - заявил Черняк.

Также он сказал, что на военных складах в Приднестровье, которые когда-то были крупнейшими в Восточной Европе, уже почти не осталось боеприпасов.

"В Приднестровье у русских очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось - старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию - под "чужим флагом", - заявил Черняк.

Он считает, что россияне пытаются поменять власть в Молдове на пророссийскую.

Напомним, сегодня премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что у РФ нет ресурсов для вторжения в Молдову, а у Кишинева достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье.

Также мы писали о том, в МИД назвали фейком обвинения РФ в том, что Украина якобы готовит "провокации с радиоактивными веществами" у Приднестровья.