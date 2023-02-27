Одессе грозит экологическая катастрофа, если склады боеприпасов в Приднестровье взорвутся. Об этом заявил экс-начальник генеральной инспекции Минобороны Молдовы Юрий Бричаг в эфире украинского телемарафона.

"Когда-то там было более 40 тысяч тонн боеприпасов, сейчас осталось примерно 20. Начиная с 2000 до 2004 года часть из них вывезли в РФ, часть - уничтожили. Не дай бог будет подрыв этих боеприпасов, это нанесет непоправимый экологический ущерб, как Молдове, так и Одесской области", – сказал он.

Отметим, что с недавних пор начала обсуждаться тема ввода украинских войск в Приднестровье для возвращения этой территории Молдове (сейчас там находится российская армия). При этом президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления России о вторжении Украины в Приднестровье, заявив об уважении суверенитета Молдовы.

Напомним, у Вашингтона также нет подтверждений возможного вторжения Украины в Приднестровье.

При этом американский Институт изучения войны считает, что РФ готовит операции возле Черниговской области и в Молдове.

При этом экс-советник Офиса президента Алексей Арестович уверен, что украинские войска возьмут Приднестровье за три дня, если Молдова попросит.