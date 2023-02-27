"Президент" Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что обстановка на границе непризнанной "республики" сейчас "напряженная".

Об этом пишут российские СМИ.

Он призвал всех соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. В сообщении говорится, что если людям будет грозить опасность, то их проинформируют об этом.

Комментируя ситуацию вокруг Приднестровья, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и обеспокоен ей".

Напомним, ранее власти Молдовы и Украины заявляли о планах России по государственному перевороту в Кишиневе. Так, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.

Также на прошлой неделе минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вторжение в Приднестровье.

В Оперативном командовании "Юг" на это заявили, что "громче всех "держи вора" кричит сам вор".

Мы подробно рассказывали, что происходит в Кишиневе и может ли там "взорваться" ситуация.