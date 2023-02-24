У США нет подтверждения возможного вооруженного вторжения Украины в Приднестровье.

Об этом сообщил посол США в Молдове Кент Логсдон в комментарии молдавскому телеканалу TV8.

"У нас нет никаких сведений, указывающих на какое-либо военное вторжение. Разумеется, мы внимательно следим за этой ситуацией. Мы продолжаем обмениваться информацией с нашими молдавскими коллегами в правоохранительных органах и правительстве, чтобы располагать самыми достоверными данными. На данный момент подтверждений этим слухам не нашлось", - сказал посол США.

Напомним, накануне министерство обороны России заявило, что Украина якобы готовит вторжение в Приднестровье. В ведомстве утверждали, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

Ранее власти Молдовы и Украины заявляли о планах России по государственному перевороту в Кишиневе. Так, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.

Также "Страна" подробно рассказывала, что происходит в Кишиневе и может ли там "взорваться" ситуация.