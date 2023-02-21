Президент США Джо Байден встретился с президентом Молдовы Майей Санду в Варшаве.

Об этом сообщает CNN.

Во время встречи Байден подчеркнул продолжающуюся помощь США, чтобы "помочь Молдове укрепить ее политическую и экономическую устойчивость, включая ее программу демократических реформ и энергетическую безопасность, а также устранить последствия войны России против Украины", сообщает Белый дом.

Напомним, что встреча произошла через несколько дней после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США "глубоко обеспокоены" попытками России дестабилизировать правительство Молдовы.

Санду также заявила на прошлой неделе, что Россия готовит государственный переворот в Молдове.

"Страна" разбиралась, что происходит в Кишиневе и может ли там "взорваться" ситуация. Разговоры об угрозе нападения со стороны России появились на фоне продолжающихся акций протеста оппозиции, которые власти считают инспирированными из Москвы.

Впрочем, недовольство населения социально-экономической ситуацией действительно велико.

Остается также открытым вопрос Приднестровья - региона, который не подчиняется Кишиневу и фактически контролируется Россией. Со своей армией и спецслужбами. Все это делает ситуацию в стране достаточно взрывоопасной.