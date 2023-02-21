Россия намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Die Welt.

Президент сказал, что Молдова и РФ не имеют общей границы, поэтому перебрасывать российских военных Москва сможет только через аэропорт.

"Поэтому они хотят использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья. Майя Санду никогда не просила моей помощи, но благодарила за информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове", - заявил Зеленский.

На это заявление отреагировали власти Молдовы. Премьер Молдовы Дорин Речан сказал, что описаный Зеленским вариант может быть одним из вариантов дестабилизации.

"Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Украины Владимира Зеленского", - отметил он в эфире Moldova1.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдовы Майей Санду сказал, что США "глубоко обеспокоены" попытками России дестабилизировать правительство Молдовы.

Мы детально разбирались, что происходит в Кишиневе и может ли там взорваться ситуация.