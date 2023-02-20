В Кремле заявили, что руководителям Молдовы стоит быть "весьма и весьма осторожными". Так спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление молдавского премьера Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья и выводе оттуда российских военных.

Об этом Песков сообщил во время брифинга, пишут российские СМИ.

"Россия была и есть весьма ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным.

У нас и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные. При этом молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию", - заявил Песков и добавил, что "такое отсутствие конструктивизма вряд ли может чем-то помочь самой Молдове" и вредит двусторонним отношениям.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит диверсионные действия с целью совершения государственного переворота в республике.

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