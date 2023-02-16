Молдова пока не ставит вопрос об отказе от своего нейтрального статуса, но должна думать о том, как позаботиться о безопасности страны.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире румынского телевидения, передает молдавский Newsmaker.

"Сейчас не стоит вопрос об отказе от нейтралитета - потому что он прописан в Конституции Молдовы. И если проанализировать последние соцопросы, можно увидеть, что большинство граждан по-прежнему считают, что нейтралитет нужно сохранить. Мы уважаем этот выбор граждан", - отметила Санду.

По ее словам, власть должна бороться с утверждениями о том, что нейтральный статус Молдовы не позволяет ей укреплять обороноспособность.

"Также мы должны продолжить серьезное обсуждение, что должны делать, чтобы защитить себя, можем ли мы самостоятельно обеспечить мир и безопасность", - заявила Санду.

Напомним, 9 февраля Зеленский заявил, что передал президенту Молдовы Майе Санду некий "российский документ" с планом дестабилизации политической обстановки в республике.

После этого Санду призвала расширить возможности спецслужб, заявив, что в Молдове готовились попытки изменить конституционный строй.

Антиправительственные митинги в Молдове, по словам Санду, свидетельствуют о подготовке нападения со стороны РФ. В том числе, по ее словам, при участии сербов, что в Белграде назвали "дезинформацией".

Детальнее о ситуации в Молдове мы писали в отдельном материале.