США не могут независимо подтвердить утверждения властей Молдовы о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщил на брифинге в Белом доме представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Я отмечу, что эти сообщения вызывают глубокую озабоченность", - сказал он.

Кирби заверил, что США "в полной мере поддерживают правительство и народ Молдовы". На вопрос о том, есть ли у США сведения, в том числе данные разведки, которые бы подтверждали заявление Кишинева, Кирби ответил: "Я не знаю о каком-либо независимом подтверждении".

Напомним, сегодня президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит диверсионные действия с целью совершения государственного переворота в республике. Подобные планы "подрывных действий на территории нашей страны - это не новость", сказала Санду. Такие попытки, по ее словам, осуществлялись осенью прошлого года. Но они не были реализованы благодаря решительным действиям органов безопасности Молдовы.

"Акцент делался на энергетический кризис, чтобы спровоцировать недовольство населения и осуществить агрессивные действия в ходе протестов", - отметила глава государства.

А за день до появления заявления Санду секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории Молдовы вскоре могут оказаться чеченцы, воевавшие с 24 февраля в Украине, а потом переместившиеся в Турцию.

По словам Данилова, сейчас чеченцы работают в Турции спасателями, но готовы проникнуть в Молдову, чтобы попытаться устроить там переворот и привести к власти пророссийское правительство.