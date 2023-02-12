Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории Молдовы вскоре могут оказаться чеченцы, воевавшие с 24 февраля в Украине, а потом переместившиеся в Турцию.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

Сейчас они работают там спасателями, но, по данным Данилова, готовы проникнуть в Молдову, чтобы попытаться устроить там переворот и привести к власти пророссийское правительство.

"Мы сейчас очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, чтобы не случилось так, что эти "спасатели" очутились в Кишиневе. Мы знаем их имена, фамилии и отчества. Мы очень внимательно следили за ними в свое время. У них было особенное задание с 24 февраля", - сказал Данилов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что передал президенту Молдовы Майе Санду некий "российский документ" с планом дестабилизации политической обстановки в республике. По его словам, это документ, который показывает, "кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней".

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может стать "новой Украиной" из-за стремления в НАТО.

Тогда спикер парламента Молдовы жестко ответил Лаврову, назвав его слова признаком "деградации и гнилого шовинизма".

Детальнее о ситуации в Молдове мы писали здесь.