Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что намеки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на возможную будущую войну между двумя странами, свидетельствуют о серьезной деградации его публичного поведения.

Об этом Гросу заявил в эфире телеканала TVR MOLDOVA.

"С антропологической точки зрения, заявления Сергея Лаврова находятся на серьезном уровне деградации публичного поведения по отношению к стране со стороны дипломата. Здесь столько гнилого шовинизма и империализма, который воняет смертью, кровью, страданиями, стертыми с лица земли селами", - заявил Гросу.

Он призвал мир обратить внимание на высказывания Лаврова, поскольку "варварское поведение" РФ, продемонстрированное в том числе в Украине, "представляет реальную опасность для всего цивилизованного мира".

Напомним, что Лавров заявил, что Молдова может "пойти по пути Украины", поскольку стремится в НАТО и ЕС. В молдавском МИД резко отреагировали на такие высказывания.

Представитель ведомства Даниэл Водэ заявил, что Кишинев сделал выбор в пользу Евросоюза и "свободного мира".