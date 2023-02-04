"Деградация и гнилой шовинизм". Спикер парламента Молдовы жестко ответил Лаврову, намекавшему на угрозу войны
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что намеки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на возможную будущую войну между двумя странами, свидетельствуют о серьезной деградации его публичного поведения.
Об этом Гросу заявил в эфире телеканала TVR MOLDOVA.
"С антропологической точки зрения, заявления Сергея Лаврова находятся на серьезном уровне деградации публичного поведения по отношению к стране со стороны дипломата. Здесь столько гнилого шовинизма и империализма, который воняет смертью, кровью, страданиями, стертыми с лица земли селами", - заявил Гросу.
Он призвал мир обратить внимание на высказывания Лаврова, поскольку "варварское поведение" РФ, продемонстрированное в том числе в Украине, "представляет реальную опасность для всего цивилизованного мира".
Напомним, что Лавров заявил, что Молдова может "пойти по пути Украины", поскольку стремится в НАТО и ЕС. В молдавском МИД резко отреагировали на такие высказывания.
Представитель ведомства Даниэл Водэ заявил, что Кишинев сделал выбор в пользу Евросоюза и "свободного мира".