Молдова ответила министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который намекнул на угрозу войны между двумя странами.

Представитель МИД Молдовы Даниэл Водэ заявил, что Кишинев сделал выбор в пользу Евросоюза и "свободного мира".

"Мы категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, которые не соответствуют действительности и являются частью уже хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии. Мы хотели бы напомнить российской стороне, что путь, по которому идет Молдова, - это путь к вступлению в Европейский союз. Это проект страны, который поддерживают ее граждане", - заявил Водэ.

Он отметил, что Молдова как государство и молдаване, независимо от политических или геополитических предпочтений, стремятся к миру, свободе и демократии.

"Мы будем благодарны за то, что все страны мира, включая Российскую Федерацию, уважают решение нашего народа. Республика Молдова четко выбрала свое будущее, и это будущее - быть частью свободного мира", - добавил представитель МИД Молдовы.

Ранее Лавров сказал, что Молдова может "пойти по пути Украины".

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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