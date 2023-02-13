Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит диверсионные действия с целью совершения государственного переворота в республике.

Об этом она сказала сегодня на брифинге в Кишиневе, пишет "Интерфакс-Украина".

Санду напомнила, что недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о наличии плана у Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдавии были подтверждены Службой информации и безопасности республики.

Подобные планы "подрывных действий на территории нашей страны - это не новость", сказала Санду. Такие попытки, по ее словам, осуществлялись осенью прошлого года. Но они не были реализованы благодаря решительным действиям органов безопасности Молдовы.

"Акцент делался на энергетический кризис, чтобы спровоцировать недовольство населения и осуществить агрессивные действия в ходе протестов", - отметила глава государства.

Она призвала сохранять спокойствие, отметив, что органы безопасности принимают необходимые меры.

Ранее в Молдове назвали две причины для объявления мобилизации - радикальные изменения в ходе военных действий в Украине и увеличение потока беженцев.