Молдова объявит мобилизацию в случае радикальных изменений в ходе военных действий в Украине или увеличения потока беженцев. Об этом заявил министр обороны Анатолий Носатый.

Заявление прозвучало в интервью чиновника телеканалу "ТВР - Молдова".

Глава ведомства сказал, что в этом году армия Молдовы перевыполнила план по сборам резервистов. В будущем году командование намерено увеличить план по переподготовке.

Он также сообщил, что вооруженные силы республики возвращены в обычный режим службы после эскалации ситуации в Украине.

"C 24 февраля армия Молдовы была приведена в боевую готовность. Позже, когда ситуация немого нормализовалась, ее вернули в обычный режим функционирования, были возобновлены занятия по подготовке личного состава", - сказал Носатый.

Неделю назад министр обороны Молдовы заявлял, что в стране рассматривают возможность объявления частичной мобилизации "в случае возникновения угрозы безопасности".

Как писала "Страна", в апреле президент Молдовы Майя Санду во время выступления в честь 30-летия создания Генштаба Национальной армии признала, что страна не готова к войне и у неё нет боеспособной армии.