Россиян, въезжающих в Молдову, дополнительно проверяют спецорганы республики. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду, ее слова приводят российские СМИ.

По ее словам, это нужно, чтобы "люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну".

Напомним, ранее в Молдове на фоне антиправительственных митингов власти расширили полномочия полиции и ввели новые правила проведения протестов на время режима ЧП.

В случае угрозы безопасности в Молдове могут объявить частичную мобилизацию. Об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый.

Также Носатый сказал, что Молдове придется закрыть свое воздушное пространство из-за пуска российских ракет по Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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