В Молдове на фоне антиправительственных митингов власти расширили полномочия полиции и ввели новые правила проведения протестов на время режима ЧП.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Силовики теперь могут требовать от организаторов прекратить манифестацию.

Теперь по будням запрещены митинги с перекрытием дорог или доступа в общественные учреждения, а по выходным продолжительность акций ограничена четырьмя часами.

Ранее мы писали, что в Молдове началась волна антиправительственных митингов на фоне энергетического кризиса в стране и коррупционных скандалов в окружении Майи Санду. Протестующие разбили палатки перед правительственными зданиями почти неделю. По словам организаторов, акция будет бессрочной, пока власти не выполнят их требования — не проведут новые выборы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал предупреждение Молдове о том, что "создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье может вызвать военную конфронтацию с Москвой". Президент Молдовы Майя Санду дала ответ на эти слова, заявив о дипломатическом пути разрешения проблем.