Молдавские власти объяснили, из-за чего было закрыто сегодня воздушное пространство над страной. Причиной стал неопознанный летательный аппарат.

Об этом сообщает Информационный портал правительства Молдовы.

"Около 12:30 в Минобороны поступила информация о том, что в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки обнаружен неопознанный небольшой объект, похожий на метеозонд.

Учитывая метеоусловия и невозможность наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полета, в целях обеспечения безопасности и защиты граждан, в составе Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 13:24 было принято решение о временном закрытии воздушного пространство.

После проверки информации и обеспечения отсутствия какой-либо опасности для граждан по предложению Минобороны в 14:46 воздушное пространство было вновь открыто. В настоящее время полеты выполняются в безопасных и надежных условиях", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях президент Молдовы заявила о планах РФ устроить госпереворот при помощи диверсий. Санду напомнила и том, что недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о наличии плана у Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдавии были подтверждены Службой информации и безопасности республики.

Позже в Белом доме отреагировали на заявление Кишинева о подготовке Россией госпереворота в Молдове. США пока не могут независимо подтвердить утверждения властей Кишинева.