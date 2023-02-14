Во вторник, 14 февраля, воздушное пространство Молдовы закрыто. Причина не уточняется.

Об этом сообщила авиакомпания Air Moldova.

"Ждём возобновления рейсов", - заявили в компании.

В небе, по данным сервиса FlightRadar, нет ни одного самолета (как и над соседней Украиной).

Вот как выглядит территория Молдовы после запрета на полеты гражданской авиации:

Позже молдавские СМИ написали, что воздушное пространство над Молдовой уже открыто.

Напомним, президент Молдовы заявила о планах РФ устроить госпереворот при помощи диверсий. Санду напомнила и том, что недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о наличии плана у Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдавии были подтверждены Службой информации и безопасности республики.

Позже в Белом доме отреагировали на заявление Кишинева о подготовке Россией госпереворота в Молдове. США пока не могут независимо подтвердить утверждения властей Кишинева.

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