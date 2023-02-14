Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в разговоре с молдавским коллегой Николаем Попеску отверг предположения о причастности граждан Сербии к попыткам дестабилизации Молдовы и назвал их дезинформацией.

Об этом сообщает МИД Сербии.

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. По словам Санду, полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в страну для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории и "все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем".

Санду также заявила, что в полученных из Киева материалах о планах по дестабилизации в Молдове есть свидетельства, что "разрушать демократический порядок" будут в том числе граждане Сербии.

Сербский министр иностранных дел в тот же день потребовал доказательств от Кишинева, а во вторник провел телефонный разговор с Попеску.

"Первый вице-премьер отметил, что Сербия решительно отвергает любые инсинуации о потенциальной причастности наших граждан к возможным насильственным акциям в Молдове, как заявила молдавская президент Майя Санду", - пишет сербский МИД.

Дачич добавил, что Сербия и Молдова – дружественные государства, и запросил всю информацию от молдавских госорганов доставить сербским службам безопасности.

Также сегодня болельщиков сербского "Партизана" не пустили в Кишинев на матч футбольной Лиги конференций с "Шерифом", который пройдет в четверг. В молдавской правящей партии заявили, что вместе с фанатами в страну якобы планировали привезти диверсантов. В итоге игра пройдет без зрителей.

В МИД Сербии добавили, что необходимо разъяснить ситуацию с решением молдавских властей о запрете въезда болельщикам сербского клуба.

Напомним, ранее президент Молдовы заявила о планах РФ устроить госпереворот при помощи диверсий. Санду напомнила и том, что недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о наличии плана у Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдавии были подтверждены Службой информации и безопасности республики.

Позже в Белом доме отреагировали на заявление Кишинева о подготовке Россией госпереворота в Молдове. США пока не могут независимо подтвердить утверждения властей Кишинева.