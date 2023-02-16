Парламент Молдовы утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Дорином Речаном. За назначение не голосовала парламентская оппозиция, но хватило и голосов правящей партии "Действие и солидарность".

Об этом сообщают местные СМИ.

Среди приоритетов правительства Речан назвал: дисциплину и порядок в государственных учреждениях, экономическое развитие, мир и стабильность.

Речан с 2012 по 2015 год был министром внутренних дел, с 2010 по 2012 год - замминистра информационных технологий и коммуникаций. До этого был директором маркетингового отдела TeleMedia Group - одного из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг.

Сегодня новый премьер-министр со своим правительством принесут присягу перед президентом Майей Санду.

Весь состав нового правительства выглядит следующим образом. Вице-премьеры:

министр экономики Думитру Алайбе;

министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску;

министр сельского хозяйства Владимир Боля;

вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Министры:

Виктор Парликов - министр энергетики;

Лилия Дабижа - министр инфраструктуры и регионального развития;

Вероника Михайлов-Морару - министр юстиции;

Вероника Сирецяну-Врагалев - министр финансов.

Назначение произошло на фоне заявлений президента Молдовы о планах РФ устроить госпереворот при помощи диверсий.