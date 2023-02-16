МВД Молдовы сообщает об обнаружении на севере республики обломка ракеты.

Принадлежность ракеты не уточняется, но сообщается, что это "остатки ракеты от авиаударов России по Украине".

"Четвертый случай попадания остатков ракет от обстрела Украины на территории республики Молдова. Как и в прежних случаях, все необходимые меры принимаются компетентными ведомствами в порядке обеспечения безопасности и безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 февраля Молдова закрывала воздушное пространство из-за неопознанного летательного аппарата. Как оказалось, это был российский воздушный шар.

А 10 февраля российские "Калибры" заходили в воздушное пространство Молдовы во время обстрела Украины.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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