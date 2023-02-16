В четверг, 16 февраля, в Украине идет уже 358-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 15 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

16 февраля

09:12 В Кировоградской ОГА рассказали о последствиях ночной ракетной атаки.

Там сообщается, что под утро были прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе, на месте работают оперативные службы.

Обошлось без жертв.

Напомним, ночью Украина пережила крупную ракетную атаку. Воздушная тревога была по всей территории страны.

09:08 Россияне планируют нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем", - сказал он в эфире канала "Мы - Украина".

Ранее о том, что россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения, заявляли в ОК "Юг".

08:59 Попытка Украины вернуть себе Крым станет для Владимира Путина "красной линией", которая может привести "к более широкой реакции России". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с группой экспертов в Zoom.

Как пишет газета Politico, во время беседы в адрес Блинкена прозвучал вопрос, готовы ли США помочь Украине реализовать ее цели по Крыму.

По словам четырех человек, знакомых с реакцией Блинкена, он сообщил, что США "не поощряют активно Украину к возвращению Крыма", но решение принимает только Киев. Основное внимание администрации направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба - в основном на востоке.

Блинкен, по словам двух человек, дал понять, что США не считают мудрым шагом наступление на Крым в настоящее время. Но, как расценили его слова другие участники дискуссии, в дальнейшем Блинкен "может быть более открытым для потенциальной украинской игры за Крым".

Газета напоминает, что сомнения в целесообразности войны за полуостров звучали от американских политиков не раз.

Крым изобилует средствами ПВО, складами боеприпасов и десятками тысяч военнослужащих. Многие из этих пехотных подразделений находятся на укрепленных позициях, растянувшихся на сотни миль вдоль Днепра.

"Украинским войскам будет сложно прорваться через эти российские рубежи, даже с учетом притока артиллерии и бронетехники от западных доноров", - пишет Politico.

Эксперты связывают требование Украины ракет ATACMS, бьющих на 300 километров, с планами начать наносить удары по Крыму и уже сейчас разрушать российскую логистику на юге Украины (где, как уже писала "Страна", находится наиболее вероятное направление для контрнаступления ВСУ).

Но Белый дом отказывается предоставлять эти ракеты, ссылаясь на их нехватку. Хотя, судя по тону статьи Politico, это скорее связано с нежеланием переходить очередную "красную черту".

08:43 Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев на поезде. Фото опубликовано в Твиттере политика.

Это первый визит высокопоставленного чиновника Израиля в Украину с момента начала войны.

"Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полной деятельности, посещу Бучу и Бабий Яр.

Я прибыл сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", - написал Коэн.

08:29 Один из ракетных ударов этой ночью был нанесен по Павлограду, сообщил губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак.

Погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали.

Повреждено промышленное предприятие, там возник пожар, который уже потушили. Разрушены семь частных домов. Еще 30 – повреждены.

08:20 Так сейчас выглядит прифронтовая Авдеевка на Донбассе. Неповрежденных домов практически нет.

08:08 По ситуации на фронте от Генштаба:

1. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

2. ВСУ отразили атаки в районах более 15 населенных пунктов.

В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Далее - Федоровки, Бахмута, Дылеевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой области.

07:53 На Севастополь идет атака беспилотников. Два уже сбиты над морем, сообщил назначенный Россией "губернатор" Михаил Развожаев.

Местные паблики пишут, что с утра перекрыли движение пассажирского катера через бухту и людей будут развозить автобусами (на видео).

То есть, воздушный бой идет, видимо, со стороны моря.

07:59 За ночь противник выпустил по Украине 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. Об этом сообщает командование Воздушных сил.

Применялось:

- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря,

- 8 крылатых ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря,

- 12 крылатых ракет Х-22 с шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска.

- две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

Уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

"В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - добавили в командовании.

07:35 Ночью Украина пережила крупную ракетную атаку. Воздушная тревога была по всей территории страны.

Подтвержден прилет по инфраструктуре Львовской области. Там был пожар, который уже потушили.

В Запорожской области работала ПВО, но прилетов не было.

Ночью сбили 6 ракет "Калибр" над Николаевской и 2 над Херсонской областями.

Работу ПВО подтвердили и власти Полтавской области.

Глава Офиса президента Ермак сообщил, что россияне ночью запускали БПЛА и ракеты. "К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях", - сообщил он.

По словам Ермака, россияне сменили тактику:

"Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА".