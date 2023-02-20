В Молдове власти заговорили об угрозе нападения со стороны России, а президент Майя Санду запросила больше полномочий для спецслужб.

Это происходит на фоне продолжающихся акций протеста оппозиции, которые власти считают инспирированными из Москвы.

Впрочем, недовольство населения социально-экономической ситуацией действительно велико.

Остается также открытым вопрос Приднестровья - региона, который не подчиняется Кишиневу и фактически контролируется Россией. Со своей армией и спецслужбами.

Все это делает ситуацию в стране достаточно взрывоопасной.

"Страна" рассказывает, что происходит в Молдове и как это отразится на Украине.

Протесты, "документ" от Зеленского и намеки от Лаврова

Вчера, 19 февраля, в Кишиневе прошел очередной антиправительственный митинг оппозиции. Его организовала партия "Шор", лидеров которой связывают с РФ.

Требования - отставка Санду, перевыборы, снижение тарифов.

За последний год инфляция выросла более чем на треть, тарифы сильно увеличились, дорожают продукты и лекарства. А из-за ударов по энергосистеме Украины Молдова еще и потеряла 30% электроэнергии, которую покупала у Киева. По соцопросам, около 60% молдаван недовольны ситуацией в республике.

По распространенной на Западе и среди сторонников действующей молдавской власти версии, за протестами, которые идут еще с осени прошлого года, стоит РФ, а их цель - свержение Санду.

По словам самой Санду, на Молдову готовится нападение.

"Нападения на Молдову готовятся. Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишинёве. Поэтому парламент Молдовы должен как можно скорее принять законопроекты, которые обеспечат СИБ (службу безопасности и информации) и прокуратуру инструментами для более эффективной борьбы с рисками для безопасности страны. Все те, кто участвует в этих акциях, направленных против Молдовы, - внешние элементы, члены политических партий и преступных группировок, а также все те, кто их защищает, должны быть привлечены к ответственности", - заявила Санду.

А Зеленский заявил, что передал Санду некий "российский документ" с планом по "разрушению политической ситуации в Молдове". Цель плана, по словам Зеленского - "сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней".

На эту же тему идут заявления и от американцев.

"Мы глубоко обеспокоены некоторыми заговорами, которые, как мы видели, исходили из России, чтобы попытаться дестабилизировать правительство", — сказал госсекретарь США Блинкен на встрече с Санду в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия официально отрицает любые планы по вмешательство во внутренние дела Молдовы.

Однако, определенные намеки из Москвы идут.

В начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад готовит Молдову на роль "новой Украины".

"Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая просто сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. Молдова - это одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную анти-Россию", - сказал Лавров.

Он также заявил, что Кишинев отказываются возобновлять работу в формате "5+1" с участием Кишинева, Тирасполя, России, США, ОБСЕ, ООН по урегулированию вопроса Приднестровья. По мнению Лаврова, это говорит о готовности молдавских властей решить силой "приднестровскую проблему".

"Этот формат считается Западом неподходящим, потому что он был нужен, когда еще в Кишиневе были власти, заинтересованные в сохранении территориальной целостности и в договоренности с Приднестровьем. А когда пришла власть, которая готова приднестровскую проблему решить силой и настаивает на изгнании оттуда наших миротворцев и тех, кто охраняет склады боеприпасов в Колбасне (в Приднестровье - Ред.), тогда никакие переговорные форматы и не нужны", - сказал Лавров.

Представитель МИД Молдовы Даниэл Водэ на это ответил, что Кишинев сделал выбор в пользу Евросоюза и "свободного мира".

А секретарь СНБО Данилов заявил, что на территории Молдовы вскоре могут оказаться чеченцы, воевавшие с 24 февраля в Украине.

К чему приведут митинги

"Страна" уже писала, что основная стратегия молдавской оппозиции и России - добиться проведение досрочных выборов через акции протеста.

"Санду, заявляя об угрозе со стороны РФ, по сути, имеет в виду именно попытки раскачать ситуацию, чтоб вынудить ее объявить досрочные выборы. Но выборы сейчас для Санду самоубийство, потому что ее рейтинг значительно упал. И она потеряет тогда власть. Кроме того, категорически против выборов Запад, который не хочет столкнутся с риском получить в тылу Украины Молдову с пророссийским правительством. Смогут ли "Шор" и прочие оппозиционные силы создать такое давление, чтобы вынудить Санду объявить перевыборы? Пока это выглядит маловероятно. Акции вялые, "для галочки". Просто отрабатывают заказ. Кроме того, лидер партии, которая их организует - Илан Шор (беглый олигарх, муж певицы Жасмин и фигурант дела о грандиозной афере 2014 года с выводом миллиарда долларов из трех молдавских банков - Ред.) не пользуется серьезным доверием в обществе. Более опасен для Санду, безусловно, экс-президент-социалист Игорь Додон и его партия. Но его сейчас отодвигают в тень. Однако Санду все равно сильно волнуется. И потому хочет провести под лозунгом борьбы с российской угрозой расширение полномочий силовиков для борьбы с оппозицией", - говорит источник в политических кругах Молдовы.

"Есть мнение, что власть разгоняет "зраду" и под прикрытием заявлений об угрозе нападения России стремится усилить рычаги давления на оппозицию, расширив полномочия силовиков", - говорит "Стране" молдавский политолог Думитру Бунеску.

О том, что Москва хочет раскачать ситуацию в Молдове западные СМИ писали еще осенью.

Так, газета The Washington Post заявляла, что ФСБ России готовит переворот в Молдове. Как утверждают источники издания, вместо Санду страну должен возглавить Шор, и случиться это должно было этой зимой. Но на исходе уже февраль, а переворота не произошло.

Кроме того, в Молдове бытует мнение, что Шор хоть и берет деньги у Москвы, но в реальности подконтролен не Кремлю, а крупнейшему молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, которого в прошлом называли "хозяином Молдовы", но в 2019 году его влияние подорвали совместными усилиями тогдашний президент Игорь Додон и Майя Санду (она стала премьер-министром) с одобрения Москвы и Вашингтона.

Однако, полностью свое влияние Плахотнюк не утратил и сейчас старается его нарастить, по распространенной версии, используя Шора.

"Шор на самом деле полностью подконтролен Плахотнюку, он согласовывает с ним все действия и даже тексты своих выступлений. От Плахотнюка осталось большое "наследство" - много лояльных ему людей в госструктурах. По сути, он создал государство в государстве. Он с Шором выводил людей на протесты и раскачивал ситуацию, чтобы объявить внеочередные парламентские выборы", - сказал "Стране" политолог Думитру Бунеску.

"Крымский" сценарий

Правда, есть еще один возможный сценарий, на который намекала Санду - попытка захвата правительственных зданий в Кишиневе некими вооруженными диверсионными группами и ареста руководства страны. То есть, по сути, вооружённый переворот. Судя по тому, что заявлял Данилов о "чеченских диверсантах", не исключено, что именно об этом информацию и передал Зеленский Санду.

На самом деле этот сценарий не выглядит совершенно фантастическим, напоминая то, что произошло в Крыму в конце февраля 2014 года (правда, необходимое условие для этого - паралич силовых структур Молдовы, которые не смогут или не захотят подавить силовые акции и диверсионные действия в самом зародыше, что не факт).

Кроме того, под боком находится Приднестровье, где расположены российские военные и местные "силовые структуры", которые, при необходимости, могут быть также задействованы в событиях.

Однако каких-либо подтверждающих вероятность такого сценария данных пока нет. Да и выглядит он откровенной авантюрой: в условиях, когда Молдова географически находится между Украиной и Румынией, а армия РФ очень далеко от ее границ, любые силовые действия пророссийских сил в Кишиневе могут привести к вводу в страну (включая Приднестровье) войск НАТО и Украины по просьбе молдавского правительства. И Россия этому никак не сможет помешать.

Поэтому нельзя исключать, что заявления о подготовке вооруженного переворота может быть, опять же, частью кампании Санду против оппозиции.

Фактор Приднестровья

Приднестровье (непризнанная "Приднестровская молдавская республика", которая считается международно признанной территорией Молдовы) потенциальной точкой дестабилизации называют в последнее время довольно часто.

Правда, после обострения, которое здесь наблюдалось в мае-июне прошлого года (с серией "терактов") тут воцарилась почти полная тишина. Никаких даже намеков из Тирасполя по поводу возможных проблем с Кишиневом не звучит.

Санду также все время подчеркивает, что не рассматривает военное решение проблемы Приднестровья.

В тоже время, определённое напряжение чувствуется. Мы уже приводили выше слова Лаврова, который обвинил молдавские власти в намерения силой решить проблему Приднестровья, а вчера новоназначенный премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что российские войска должны покинуть Приднестровье, сам регион должен быть демилитаризован, а его население - экономически и социально интегрировано.

"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено", - сказал Речан.

В его словах нет никакой конкретики - как именно планируется добиваться "демилитаризации" Приднестровья и в какие сроки, а потому непонятно что это было - действительно намек на готовность наращивать давление на непризнанную "республику" вплоть до силового сценария, либо просто риторика, чтоб показать "жесткость курса".

Впрочем, на слова Речана уже отреагировал Кремль.

"Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными заявлениями. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может чем-нибудь помочь самой Молдове и вредит двусторонним отношениям", - сказал Дмитрий Песков.

Может ли фактор Приднестровья "взорвать" ситуацию в Молдове?

Теоретически да.

Это может произойти двумя путями.

Во-первых, если Москва действительно заинтересована раскачать ситуацию в Молдове, то приднестровским "властям" может поступить приказ начать силовую активность на "западном направлении".

Правда, это будет самоубийственным шагом для "ПМР" по уже описанным выше причинам. Так как Молдова, в таком случае, может обратиться за военной помощью как к Украине, так и к Румынии, а возможно и к другим странам НАТО. И она, скорее всего, будет оказана. И Россия помочь Приднестровью не сможет.

Эта логика еще во время обострения в мае подсказывала, что вряд ли "ПМР" будет делать резкие шаги. И сейчас мало что поменялось, кроме того, что российские войска теперь еще дальше от Приднестровья после отхода с правого берега Днепра в Херсонской области.

Вторая версия - что Кишинев (при поддержке Запада и Украины) готовит силовое решение вопроса Приднестровья.

Но тут есть тоже несколько крайне спорных моментов.

Во-первых, в молдавском обществе отсутствует запрос на силовое присоединение Приднестровье. Война здесь закончилась больше 30 лет назад. С учетом отсутствия у Санду широкой поддержки внутри страны, даже намеки на силовой сценарий, могут обрушить ее рейтинг до уровня, близкого к нулю и стать сами по себе причиной дестабилизации ситуации в стране. Кроме того, не нужно забывать и об экономической зависимости Молдовы от Приднестровья. Через территорию "ПМР" идут поставки российского газа. Также Молдова покупает электричество, производимое на электростанции в Приднестровье. Как минимум до тех пор пока Кишинев не избавится от этой зависимости трудно предположить, что молдавские власти будут готовы на какие-то резкие шаги в отношении Тирасполя.

Во-вторых, у самой Молдовы нет и близко сил для того, чтоб военным путем присоединить Приднестровье. Поэтому реализация данного сценария возможна только с помощью внешних сил - Украины и НАТО. Как писалось выше, если сама Россия через "ПМР" начнет силовые действия против Кишинева, то тогда вмешательство и ВСУ, и армий стран НАТО выглядит более чем вероятным для ликвидации угрозы прихода к власти в Молдове пророссийских сил. Однако будут ли Украина и Запад посылать войска в Приднестровье без такого повода по принципу "бей первым"? В условиях, если не будет никакой видимой и непосредственной угрозы от "ПМР"?

Армия Приднестровья не является в военном плане абсолютным нулем. Да, она, даже с учетом российского контингента, небольшая (не более 7-10 тысяч человек по разным оценкам). Но, с учетом других силовых структур, а также резервистов, ее численность может быть увеличена до 20, а то и до 30 тысяч человек. Запасы оружия в "ПМР" имеются значительные (там расположены еще с советских времен крупные склады). Легко ли будет ВСУ в условиях нынешнего сверхнапряжения сил на фронте откуда-то взять хотя быть те же 20-30 тысяч человек? Вряд ли. Имеют ли страны НАТО на границах с Молдовой готовый к бою контингент соответствующей численности? Вопрос открытый.

Поэтому сейчас ситуация выглядит так, что Запад и Украина, скорее всего, вмешаются военным путем, если "ПМР" или пророссийские силы в Молдове начнут реализацию своего силового сценария (к этому будет вынуждать и военная, и политическая необходимость, хотя и потребуется отвлечение на данное направление значительных сил). Однако, трудно сейчас предположить, что ВСУ и НАТО решатся на силовую операцию в "ПМР" не имея для нее такого повода, а в рамках просто неких "превентивных" мер, для чего потребуется задействовать отнюдь не безразмерные людские и военно-технические ресурсы.

По крайней мере до тех пор, пока не закончена война в Украине.