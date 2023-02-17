США "глубоко обеспокоены" попытками России дестабилизировать правительство Молдовы.

Об этом заявил в пятницу, 17 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в Германии в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает CNN.

"Мы глубоко обеспокоены некоторыми заговорами, которые, как мы видели, исходили из России, чтобы попытаться дестабилизировать правительство", - сказал Блинкен.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также заявил, что, пока Украина и страны Запада думают, как укрепить свою оборону, в Кремле думают над тем, как "расширить свою военную агрессию и задушить Молдову".

Кроме того, еще на саммите Евросоюза в Брюсселе Владимир Зеленский заявил, что передал президенту Молдовы Майе Санду некий "российский документ" с планом дестабилизации политической обстановки в республике.

Ранее мы писали, что накануне президент Молдовы Майя Санду сообщила, что Кишинев пока не ставит вопрос об отказе от своего нейтрального статуса, но должен думать о том, как позаботиться о безопасности страны.