В центре Кишинева в воскресенье, 19 февраля, началась акция протеста молдавской оппозиции. На главной улице собрались около 5 тысяч человек.

Организатором митинга выступает партия "Шор". Митингующие требуют отставки президента Молдовы Майи Санду (лозунг "Jos Maia Sandu"), а также требуют, чтобы правительство оплатило их счета за коммунальные услуги и понизило тарифы.

Вчера посольство США в Молдове призвало своих граждан избегать мест в центре, где ожидаются массовые акции протеста.

Майя Санду заявляет, что митинги организуются пророссийскими силами по заказу Кремля с целью дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что, пока Украина и страны Запада думают, как укрепить свою оборону, в Кремле думают над тем, как "расширить свою военную агрессию и задушить Молдову".

Кроме того, еще на саммите Евросоюза в Брюсселе Владимир Зеленский заявил, что передал президенту Молдовы Майе Санду некий "российский документ" с планом дестабилизации политической обстановки в республике.

Ранее мы писали, что в Госдепе США глубоко обеспокоены попытками России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Также "Страна" анализировала, почему в Молдове идут протесты и могут ли там прийти к власти пророссийские силы.