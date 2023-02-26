Оперативное командование "Юг" дало официальный ответ на обвинения россиян в том, что Украина якобы намерена установить контроль над территорией Приднестровья.

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафоне.

"Громче всех "держи вора" кричит сам вор. Так и здесь происходит, что россияне пытаются обвинить Украину в том, что она готовит некое нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы", - заявила Гуменюк.

Она сказала, что границы Украины вблизи Приднестровья хорошо укреплены, и это было сделано еще до 24 февраля прошлого года.

"Мы осознавали, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу, а то, что происходит сейчас – простая школьная география говорит о том, что усиления им ждать неоткуда и какая-либо операция, воздушный десант... для них просто нереальны. Наличие наших сил группировок и мощностей, вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватны той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления", - резюмировала Гуменюк.

Напомним, накануне министерство обороны России заявило, что Украина якобы готовит вторжение в Приднестровье. В ведомстве утверждали, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

Ранее власти Молдовы и Украины заявляли о планах России по государственному перевороту в Кишиневе. Так, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.

При этом в пятницу, 24 февраля, Владимир Зеленский опроверг заявления Минобороны РФ, что Киев готовится ввести войска в Приднестровье.