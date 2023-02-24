МИД РФ "предостерегает Украину и страны НАТО от авантюрных шагов по отношению к Приднестровью в связи с обостряющейся обстановкой".

Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

МИД РФ заявило, что "войска РФ адекватно отреагируют в случае провокации Киева в отношении Приднестровья", а действия против российского контингента "будут расцениваться как нападение на РФ".

Напомним, американский Институт изучения войны считает, что РФ готовит операции возле Черниговской области и в Молдове.

В ISW также добавили, что Кремль может готовить атаки под чужим флагом, чтобы принудить Беларусь к войне после заявления Александра Лукашенко о том, что республика вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.

При этом ранее минобороны РФ утверждало, что Украина готовит вторжение в Приднестровье. Правительство Молдовы эти обвинения опровергло. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственной страной, которая может устроить провокации на территории непризнанного Приднестровья, является Российская Федерация.

Подробно о раскладах вокруг Молдовы мы писали ранее.

Тем временем война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.