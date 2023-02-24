МИД РФ заявил, что Россия предостерегает Украину и страны НАТО от "авантюр по отношению к Приднестровью"
МИД РФ "предостерегает Украину и страны НАТО от авантюрных шагов по отношению к Приднестровью в связи с обостряющейся обстановкой".
Об этом говорится в заявлении российского ведомства.
МИД РФ заявило, что "войска РФ адекватно отреагируют в случае провокации Киева в отношении Приднестровья", а действия против российского контингента "будут расцениваться как нападение на РФ".
Напомним, американский Институт изучения войны считает, что РФ готовит операции возле Черниговской области и в Молдове.
В ISW также добавили, что Кремль может готовить атаки под чужим флагом, чтобы принудить Беларусь к войне после заявления Александра Лукашенко о том, что республика вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.
При этом ранее минобороны РФ утверждало, что Украина готовит вторжение в Приднестровье. Правительство Молдовы эти обвинения опровергло. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственной страной, которая может устроить провокации на территории непризнанного Приднестровья, является Российская Федерация.
Подробно о раскладах вокруг Молдовы мы писали ранее.
Тем временем война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.