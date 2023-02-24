Министерство обороны России утверждает, что Украина готовит вторжение в Приднестровье.

Об этом сообщает в четверг, 23 февраля, пресс-служба ведомства РФ.

Основные тезисы заявлений Минобороны РФ:

Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы;

вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории;

реализация планируемой провокации Киева несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту в Приднестровье;

Вооруженные Силы РФ адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию.

"Отметим, что описанная схема наступления ВСУ на Приднестровье (в ответ на якобы инсценировку нападения российских войск) выглядит не реалистично.

Атака украинских войск на Приднестровье (международно признанная территория Молдовы) без согласия молдавского правительства будет считаться нарушением международного права и в нынешней ситуации Украина на это не пойдёт.

Наступление возможно только, если запрос поступит от Молдовы. Но его на данный момент нет. И решится ли на это президент Майя Санду - вопрос открытый", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее власти Молдовы и Украины заявляли о планах России по госперевороту в Кишиневе.

Также мы подробно рассказывали, что происходит в Кишиневе и может ли там "взорваться" ситуация.