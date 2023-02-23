Минобороны РФ заявляет об очередной инсценировке, которую якобы готовят в Украине. Ведомство утверждает, что Киев намерен инсценировать наступление российских войск с территории Приднестровья.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ в телеграм-канале.

"Провокация", как сообщается, "будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины... Участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ".

Ранее минобороны России говорило о разного рода "провокациях". Последнее такое предупреждение касалось ядерных объектов Украины. Пока что ни в одном из случаев предсказанного не случилось.

В Молдове сведения об "украинской провокации" опровергают.

Отметим, ранее власти Молдовы и Украины заявляли о планах России по госперевороту в Кишиневе.

О том, почему накаляется ситуация вокруг Молдовы, "Страна" рассказывала в отдельном материале.

Тем временем война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

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