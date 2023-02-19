В воскресенье, 19 февраля, в Украине идет уже 361-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 18 февраля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

19 февраля

14:10 Новая песня украинского исполнителя Потапа "Волонтер" вызвала нешуточный скандал.

В своем Instagram-аккаунте Потап рассказал, что вдохновился на создание песни когда посетил батальон "Добробат". Тем не менее, он был подвергнут критике за примитивность текста. Кроме того, Потапу напомнили, что сам он отсиживался за границей (в Испании). Кроме того, его обвинили в сексизме и в том, что он приравнивает волонтерскую деятельности к проституции (ссылаясь на слова из песни "Давай, танцуй, мала! Две ночи не спала и дома не была… Я была с парнями, бойцами, я волонтерила!").

"Обидно за волонтеров. Это люди, которые заслуживают уважения, а не подобных песен. Потап – это ужас. Стыдно, что это могут услышать за пределами Украины. Не брался творить музыку войны, так не надо было и начинать!" - вот один из комментариев.

13:55 Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 21 февраля приедет с официальным визитом в Киев, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

В ее планах - встреча с президентом Зеленским и объявление о шестом пакете военной помощи, в частности, о предоставлении вместе с Францией систем противоракетной обороны SAMP-T. СМИ не называют другие детали пакета помощи. Однако уже известно, что Италия не будет предоставлять Украине танки, поскольку имеет небольшое их количество в арсенале. И вряд ли речь зайдет об истребителях.

Перед визитом в Киев Мелони посетит Польшу, где встретится с премьером этой страны Матеушем Моравецким.

13:49 В центре Кишинева началась акция протеста молдавской оппозиции. На главной улице собралось около 5 тысяч человек.

Организатором митинга выступает партия "Шор". Митингующие требуют отставки президента Молдовы Майи Санду (лозунг "Jos Maia Sandu"), а также требуют, чтобы правительство оплатило их счета на коммунальные услуги и понизило тарифы.

Вчера посольство США в Молдове призвало своих граждан избегать мест в центре где ожидаются массовые акции протеста.

Майя Санду заявляет, что митинги организуются пророссийскими силами по заказу Кремля с целью дестабилизации ситуации в стране.

13:47 В США запустили почти полностью роботизированную пиццерию Stellar Pizza. Из людей ее обслуживают только водители, принимающие деньги и выдающие продукт.

Пицца стоит 10-12 долларов и готовится пять минут, во время которых можно наблюдать процесс ее приготовления машиной на девяти экранах. С самого начала и до самого конца кулинарный процесс - дело рук (точнее, манипуляторов) робота.

Проект этот запустили бывшие инженеры Илона Маска из SpaceX. Объем инвестиций составляет 25 миллионов долларов, среди вложившихся в проект - известный рэпер Jay Z.

13:40 Сегодня ночью Израиль нанес ракетный удар по Дамаску. Как сообщают сирийские источники, жертвами удара стали 20 человек, пять из них погибли. Пострадал жилой дом.

А главное управление древностей и музеев Сирии сообщило, что в результате ударов Израиля по Дамаску были повреждены некоторые объекты в исторической цитадели, которая включена в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ущерб нанесен расположенным там Техническому институту прикладного искусства и культурному центру Кафр-Суса. Также разрушения зафиксировали в Институте прикладного искусства и Институте археологии.

13:25 Война в Украине станет главной темой посланиия Путина Федеральному собранию, сообщил Дмитрий Песков.

"Конечно, все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку "специальной военной операции", оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", - сказал Песков.

Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля.

13:18 Трое убитых и 5 раненых - таков результат сегодняшнего обстрела села Бургунка Бериславского района Херсонской области.

Как сообщает Херсонская ОВА, в доме, во двор которого попал снаряд, пострадали 7 человек. На месте трагедии погибли трое – отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека – бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и 8-летний мальчик.

13:16 К апрелю Украина, похоже, получит только 50 танков. Это лишь около четверти от общего количества танков, которые ей пообещали предоставить партнеры, сообщает The Times.

Украина ожидает около 320 западных танков, поставки которых уже были анонсированы. Однако оценки показывают, что на линии фронта к апрелю будет лишь около 50 из них - по разным причинам. Такого количества танков недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в войне, заявляет британское издание.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выражал надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта, но делал оговорку, что это будет нелегко.

12:40 Около 10 тысяч украинских беженцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщает Wall Street Journal.

Причина проста - они въехали в страну в короткий промежуток времени, в течение которого у правительства США не было долгосрочного плана их приема. В прошлом году, в первые недели после вторжения России в Украину, десятки тысяч украинцев с семьями или друзьями в США прилетели в Мексику, надеясь, что оттуда им разрешат въехать в США. Около 10 тысяч из них попали в Штаты через мексиканскую границу с 11 по 30 апреля 2022 года.

В этом и суть правового конфликта. Беженцы, въехавшие в США до 11 апреля, попали под программу защищенного статуса, а после 30 апреля украинцы прибывали в США уже по программе Uniting for Ukraine. Людям, которые въехали в страну в промежутке между этими двумя программами, возможно, придется покинуть Америку, если власти не поменяют законы, пишет WSJ.

12:37 В Бердянске сообщают, что горит база отдыха "Райский уголок".

12:27 Ночью Херсон подвергся очередному обстрелу. Его последствия можно видеть на фото.

Всего, по данным ОВА, за прошлые сутки было 9 обстрелов города и 55 - населенных пунктов области. Повреждения получили гражданские здания, два человека ранены.

Кроме того, ОВА сообщает, что артиллерийский снаряд попал во двор жителей села Бургунка в Херсонской области. Погибли три человека.

В момент обстрела в доме находились трое взрослых и двое детей. Мать, отец и дядя погибли на месте. Ранен 13-летний мальчик.

Также из-за обстрела села Бургунка ранен еще один 8-летний мальчик.

12:02 Еще о жизни в подземном бункере президента Украины из репортажа The Times, который мы сегодня уже цитировали.

"Согласно одному правительственному источнику, первоначальный план состоял в том, чтобы оставаться под землей в течение недели. Но события снаружи заставили изменить план. Зеленский и его самые старшие помощники провели большую часть двух месяцев, живя в подполье, периодически выныривая на поверхность, чтобы заверить людей, что он не уехал.

Те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении, запрещающее им делиться какими-либо подробностями о дизайне бункера, местоположении или удобствах. Им даже не разрешалось говорить о еде, которую они ели.

Дни президента часто представляли собой череду встреч, интервью и звонков мировым лидерам. Через несколько часов после вторжения охранники внутри охраняемого комплекса выключили свет, когда вокруг правительственного квартала вспыхнула перестрелка, и выдали пуленепробиваемые жилеты и штурмовые винтовки Зеленскому и дюжине его помощников".

11:56 Немецкий концерн KMW готовит к отправке в Украину танки Leopard-1. Это процесс можно видеть на фото.

Глава концерна Ральф Кетцель заявил DPA, что в настоящее время нет никаких препятствий для того, чтобы увеличить производство танков Leopard 2 и гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Но чтобы концерн нарастил обороты производства, необходимо прийти к четкому политическому консенсусу.

Кетцель также сообщил, что для создания нескольких новых линий для производства танков Leopard на германских предприятиях потребуется несколько лет.

11:53 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Украине идет война не между добром и злом, а между двумя славянскими странами. "Поэтому это не наша война", - заявил он в субботнем обращении к венграм.

Орбан сказал, что 2023 год будет, по его мнению, самым опасным со времен падения коммунизма из-за угрозы войны и инфляции. Он добавил, что для Венгрии единственный путь гарантировать мирную жизнь – "держаться подальше от российско-украинской войны".

"Мы являемся частью западного мира, членами НАТО и Европейского Союза, и все там на стороне войны, или, по крайней мере, делают вид, что это так, кроме нас", - сказал Орбан.

По его мнению, Запад виновен в том, что война началась.

Он также заявил, что гуманитарная помощь Украине не является разрывом отношений с Россией. Венгрия намерена поддерживать экономические отношения с Россией и призывает к тому же западных партнеров.

11:50 Тренер футбольного клуба "Шинник" (Ярославль) Вадим Евсеев обратился к своим подопечным по поводу недавней драки с игроками украинского клуба "Минай" в турецком отеле. Видео со встречи опубликовал журналист Илья Казаков.

"Мы правильный выбор сделали в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы это не сделали. Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного", - заявил тренер перед началом тренировки.

11:48 Меньше аплодировать Зеленскому и поставлять ему больше снарядов призвал европейские страны глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене.

По его словам, Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. И ЕС должен в течение недели решить эту проблему.

Другие заявления Борреля:

1. Внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.

2. ЕС должен начать технологический блицкриг в своей промышленности, чтобы обеспечить свои армии оружием и боеприпасами.

Вот дословно цитата Борреля с упоминанием блицкрига:

"Мы забыли о классических войнах. Мы были вовлечены только в экспедиции и блицкриг. И теперь нам нужен технологический блицкриг. Мы должны восстановить наши мощности", - сказал Боррель.

3. Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто "институционализировать это решение".

4. Евросоюз — это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности.

11:47 В ближайшее время стоит ожидать наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает здесь технику и живую силу в больших объемах.

Украинское командование видит ситуацию и готовится к обострению, заявил в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На Кременском направлении, по его словам, самая тяжелая ситуация, там россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же, в принципе, сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

Специфику боевых действий Гайдай описал так:

"Кременная - в большей степени леса, на Сватовском направлении - больше лесополосы, и еще работают вражеские снайперы. И там они применили такую тактику, что двигаются бронированные автомобили, а между ними идет пехота. Так они пытаются максимально близко подобраться к нашим позициям. На Кременной такого не сделаешь из-за лесов. Соответственно, отличается и наша тактика в обороне".

11:15 На востоке Украины - воздушная тревога.

10:50 Центр Бахмута мертв - кроме украинских военных, здесь никого нет.

На пересечении центральных улиц - Свободы и Мира - два обгоревших здания с симметричными полукруглыми фасадами, давняя достопримечательность города.

На видео, снятым украинскими военными, из звукового сопровождения - только постоянные взрывы.

10:40 Дефицит мощности в энергосистеме страны отсутствует и не прогнозируется, сообщает "Укрэнерго" в своей утренней воскресной сводке.

Прямо сейчас потребление самое низкое за всю неделю, что характерно для утра воскресенья. Рост потребления прогнозируется вечером и завтра к утру. "Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", - обращается компания к населению.



Лимиты потребления в области не спускались, но при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений. Отключения по графику все еще идут из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением ремонтных работ, предупреждает "Укрэнерго".

10:15 "Ни телефонов, ни света, ни сна" - так описывает обстановку в подземном бункере президента Украины корреспондент британской The Times.

"Наш политический редактор спускается в сердце киевской правительственной машины, чтобы убедиться, как управляется страна год спустя после начала войны", - пишет издание.

Что поразило корреспондента больше всего - тотальный мрак, царящий внутри помещения. Путь освещался только фонариком на телефоне сопровождающего охранника. "Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за последнего нападения, но мне сказали, что это постоянная функция", - пишет редактор.

Кроме того, впечатлили его и беспрецедентные опции секретности, которыми окружен президентский бункер. "Те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении, запрещающее им делиться какими-либо подробностями о дизайне бункера, местоположении или удобствах. Им даже не разрешалось говорить о еде, которую они ели", - перечисляет эти опции корреспондент.

Таким образом, констатирует он, изолированная внизу команда наблюдала за войной через свои айфоны.

09:46 А вот и китайская версия встречи главы дипломатии КНР Ван И с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Государственное агентство "Синьхуа" выпустило короткое сообщение, выдержанное в достаточно сухом тоне.

Сообщается, что встреча состоялась на Мюнхенской конференции по просьбе американской стороны.

Ван И "изложил твердую позицию Китая в отношении инцидента с аэростатом". И "призвал американскую сторону изменить курс, признать и возместить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы".

То есть, по китайской версии, Пекин выдвинул американцам претензию за сбитый воздушный шар.

Отметим, что сам Блинкен после встречи с Ван И заявил, что главной темой была Украина. И что Китай может, по данным США, начать военную помощь России, в том числе - летальным вооружением. О чем Блинкен, по его словам, и говорил с китайским визави.

09:31 В Днепре собираются переименовать 27 улиц, связанных с Россией либо с советским прошлым.

Проект решения горсовета по этому поводу появился на сайте мэрии.

Так, хотят убрать улицу 8 марта (она станет Робленой), поэта Жуковского (хотят назвать ее именем Левко Лукьяненко), маршала Малиновского (она станет Набережной новой армии).

Улицу художника Сурикова хотят назвать Соледарской. Также в городе могут появиться улицы Любомира Гузара, Андрея Шептицкого и Червоной Калины.

08:44 Китай может усилить поддержку России и ближе подойти к решению предоставить Москве летальную военную помощь. Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

Телеканал сообщает, что на вчерашней незапланированной встрече с главой дипломатии Китая Ван И эту тему поднял госсекретарь Энтони Блинкен. Чиновники встретились во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"США недавно начали замечать тревожные тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил, и есть признаки того, что Пекин хочет подойти к черте предоставления смертоносной военной помощи России, сделав это непублично", - сообщили журналистам официальные лица США, знакомые с ситуацией.

Они добавили, что на изменение позиции Китая указывают разведданные. Сообщается, что США были обеспокоены этой информацией и поделились ею с союзниками на Мюнхенской конференции.

Блинкен поднял этот вопрос на встрече со своим китайским коллегой Ван И, пишет CNN. "Госсекретарь довольно резко предупредил о последствиях оказания Китаем материальной поддержки России или помощи России в систематическом уклонении от санкций", - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

"США видят, как Китай публично пытается представить себя сторонником мира и поддерживать отношения с Европой, в то же время тайно помогая военным усилиям России и рассматривая возможность предоставления летальной помощи", - говорят источники.

Также по итогам встречи с Ван И об этом заявил Блинкен.

"Озабоченность, которая у нас есть сейчас, основана на имеющейся у нас информации о том, что они рассматривают возможность предоставления летальной поддержки. И мы очень ясно дали им понять, что это создаст серьезную проблему для нас и в наших отношениях", - сказал госсекретарь.

08:43 Утром россияне нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.

"Повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили.

Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - сообщил губернатор Павел Кириленко.

08:40 Тревога начала шириться с юго-востока Украины.

08:28 "Институт изучения войны" верифицировал ряд видео и фото с фронта.

1. Кадры, опубликованные 18 февраля, показывают, что российские силы, вероятно, обеспечили незначительное продвижение на Северском направлении - к северо-западу от Белогоровки и в Раздоловке.

2. На видео, опубликованном 17 февраля, видно, что российские силы приближаются к селу Зализнянскому и соседствующему с ним участку трассы E40 к северу от Бахмута.

3. Кадры от 18 февраля, указывают на то, что российские войска, вероятно, обеспечили незначительное наступление на восточных окраинах Бахмута.

4. На фото, опубликованных 17 февраля, видно, что российские войска приблизились к трассе Т0504 в районе Клещеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

08:16 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

1. В течение суток россияне нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.

2. Отражены атаки в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная - Луганской и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

Отметим, что не упоминается Парасковиевка, о захвате которой заявляла ЧВК "Вагнер".

08:06 Ночью под обстрел попал Никополь. Повреждены одноэтажный и 4 многоэтажных дома, сообщают в ОГА.