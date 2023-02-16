РФ на данный момент использует на войне в Украине такое же количество самолетов, как и в течение многих месяцев, и вряд ли готовится к резкому расширению воздушной кампании.

Об этом собщает британская разведка.

По ее данным, количество боевых вылетов российских самолетов увеличилось за последнюю неделю после нескольких недель более спокойной активности. Сейчас активность авиации РФ примерно соответствует среднесуточной норме, наблюдаемой с лета 2022 года.

"В целом российская авиация по-прежнему значительно отстает в войне, что сдерживается сохраняющейся высокой угрозой со стороны украинской ПВО и рассредоточенным базированием из-за угрозы ударов по российским аэродромам", - заявляет разведка в новой сводке.

По данным Минобороны Британии, российские боевые самолеты действуют почти исключительно над удерживаемой РФ территорией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль.

По всей России воздушно-космические силы, вероятно, сохранили практически нетронутым флот примерно из 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 воздушных судов с начала вторжения.

"Однако маловероятно, что ВКС в настоящее время готовятся к резко расширенной воздушной кампании, поскольку в нынешних условиях боя они, вероятно, понесли бы неприемлемые потери самолетов", - считают в Лондоне.

Напомним, ночью Украина пережила крупную ракетную атаку.

Также сообщалось, что CNN писал, что войска РФ только к маю смогут восстановить потенциал для наступления, но оно может начаться и раньше.