Во время массированной атаки россиян под утро прилеты были в объект инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области. На месте работают оперативные службы.

Об этом 16 февраля сообщил глава ОВА Андрей Райкович в своем телеграм-канале.

По его данным, обошлось без жертв.

Райкович призвал жителей региона быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги.

Напомним, во время массированного ракетного удара в ночь с 15 на 16 февраля россияне выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, ВСУ уничтожили 16 из них.

Как сообщалось, во Львовской области зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры.

Под удар россиян также попал Павлоград Днепропетровской области. Там пострадали жилые дома и предприятие, есть погибшая и раненые.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

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