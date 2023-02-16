Во время массированного ракетного удара в ночь с 15 на 16 февраля россияне выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, ВСУ уничтожили 16 из них.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Применялось:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря,

8 крылатых ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря,

12 крылатых ракет Х-22 с шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска.

две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

Уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

"В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - добавили в командовании.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сообщил, что ночью РФ запустила по Украине ракеты и беспилотники, а также рассказал, в каких регионах есть попадания.

Также мы писали о том, что ночью россияне ударили по Львовской области, в результате зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры.

Под удар россиян также попал Павлоград Днепропетровской области. Там пострадали жилые дома и предприятие, есть погибшая и раненые.