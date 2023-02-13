Глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан в комментарии "Стране" рассказал, как восстанавливают дом в Днепре, разрушенный в результате ракетного удара 14 января.

"После ракетного удара город вставил 1400 окон гражданам, где сохранились квартиры, но частично пострадал фасад или вылетели окна. Сейчас будем делать замену дверей. Город уже выделил средства на эти цели, как и на компенсацию семьям погибших. Весной начнутся первые выплаты, сейчас проходит процедура оформления и приема документов", - сказал Корбан "Стране".

Как мы писали, через два дня после трагедии мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате ракетной атаки по жилому дому в нем 236 квартир полностью разрушены. Выживших людей власти стали расселять по общежитиям.

К 17 января в Днепре завершили поисково-спасательную операцию на месте дома, который обрушился из-за удара российской ракеты. По данным на тот день, погибли 44 человека, из них пятеро детей, травмированы 79 человек.

К 23 января стало известно о 46 погибших, а девять человек считались пропавшими без вести. Всего пострадавших насчитывалось 127 человек.