В ночь с 15 на 16 февраля россияне вновь наносили по Украине удары. Около трех часов ночи в стране была объявлена масштабная воздушная тревога. В некоторых регионах сообщали о работе ПВО. А во Львовской области зафиксировано попадание по объекту критической инфраструктуры.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар был потушен. Детали – позже. Берегите себя. Не игнорируйте сирен", - написал он.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что во Львове и области в результате ракетных атак РФ разрушены почти все электроподстанции.

Кроме того, мы писали, что по прогнозам оперативного командования "Юг", в день годовщины полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, россияне могут предпринять новую массированную ракетную атаку.

Также сообщалось, что по данным издания The Guardian, Москва получила от Тегерана минимум 18 дронов, несущих ракеты, их доставили Каспийским морем.